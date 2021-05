Drei Autos zerkratzt

Remseck (p). Zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, zerkratzte ein noch unbekannter Täter gleich drei Fahrzeuge, die vor einer Gaststätte in der Straße „Rainwiesen“ in Neckargröningen abgestellt waren. Es handelt sich um einen Fiat, einen Opel und einen VW. Der entstandene Schaden dürfte sich auf insgesamt 1500 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefon 0 71 54 / 131 30 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.