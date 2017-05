Drei Autos nach Unfall abgeschleppt

Kornwestheim (p). Vorfahrt missachtet: Am Freitag fuhr um 17.45 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes von der Karlstraße in die Stuttgarter Straße in Kornwestheim ein. Dort kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Renault einer 32-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Das berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault in den Peugeot einer 21-Jährigen geschoben, die in der Friedrich-Siller-Straße an der Kreuzung zur Stuttgarter Straße wartete. Alle drei Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 26 500 Euro.