DNA-Spuren führen zum Räuber

Ludwigsburg (p). Die Kriminalpolizei in Ludwigsburg hat am Dienstag einen 28-jährigen Mann aus Ludwigsburg festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, am 16. September in der Hirschbergstraße in Ludwigsburg-Eglosheim eine inzwischen 81-jährige Frau überfallen und deren Handtasche geraubt zu haben. Die

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen