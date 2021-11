Ludwigsburg (p). Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag machten sich noch unbekannte Täter am gesicherten Tank eines Lkw in der Teinacher Straße in Eglosheim zu schaffen. Sie stahlen Dieselkraftstoff im Wert von etwa 300 Euro und verursachten bei der Tatausführung einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.