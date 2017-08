Diebstahl aus Pakettransporter

Ludwigsburg (p). Eine Zeugin konnte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr beobachten, wie sich drei Täter an einem Transporter eines Paketzustellers, der auf dem Arsenalparkplatz in der Ludwigsburger Stadtmitte stand, zu schaffen machten. Diese stahlen unter anderem drei Pakete. Der Fahrer rief die Polizei. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, bittet insbesondere die bereits bekannte Zeugin sich zu melden, da eine Kontaktaufnahme bislang nicht möglich war.