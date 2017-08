Diebesduo gelingt die Flucht

Ludwigsburg (p). Räuberischer Diebstahl in Ludwigsburg: Am Samstag gegen 16.10 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Sportgeschäft in der Oberen Marktstraße in Ludwigsburg. Während einer der beiden die Verkäuferin in einem Gespräch ablenkte, ergriff der zweite Täter mit

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen