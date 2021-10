Diebe suchen Baustelle in Hochdorf heim

Hochdorf (p). Vermutlich mit einem Bolzenschneider haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Baustellencontainer auf der Baustelle des Erlebnisparks Hochdorf aufgebrochen. Daraus stahlen sie Elektrowerkzeuge, Werkzeug und Zubehör. Vom Baustellengelände transportierten sie einen Rüttler der Marke Ammann 6000 ab. Dazu benutzten sie eine Transportkarre und verluden ihn an der Rieter Straße in ein Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 94 10, zu melden.