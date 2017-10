Diebe stehlen Zigarettenautomat

Besigheim (p). Mit einem kompletten Zigarettenautomaten machten sich bislang unbekannte Täter aus dem Staub, die zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 1.40 Uhr, in der Jahnstraße in Besigheim zuschlugen. Zwischen einer Gaststätte und einer Sporthalle hebelten die Unbekannten gewaltsam eine Fluchttür auf und gelangten so in einen Verbindungsgang, wo der Automat aufgestellt war. Anschließend stahlen sie den Zigarettenautomaten und transportierten ihn mutmaßlich über ein angrenzendes Schulgelände ab. Bislang ist der Wert des Diebesguts nicht bekannt.