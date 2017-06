Diebe nehmen Kühlschrank mit

Ditzingen (p). Gleich drei Gartenhäuser der Siedlung im Schellweg im Ditzinger Stadtteil Hirschlanden haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch heimgesucht und dabei Beute in vierstelliger Höhe gemacht. Sie brachen jeweils die Tür zu den Häuschen auf und nahmen mehrere Elektro-Gartengeräte, Gartenstühle, Liegen, Polsterauflagen und einen Kühlschrank, der Wasser und Bier enthielt. Die Höhe des angerichteten Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich an das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20.

Schwarzen Seat getreten

Kornwestheim (p). Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 18.30 und 19.45 Uhr an einem schwarzen Seat angerichtet, der in der Urbanstraße in Kornwestheim abgestellt war. Das Auto stand entgegen der Fahrtrichtung und wurde durch den Vandalen mit einem Fußtritt an der hinteren, rechten Fahrzeugtür beschädigt, sodass eine Delle entstand. Dabei hinterließ der Täter Spuren, die darauf schließen lassen, dass er Sportschuhe getragen hat. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30.