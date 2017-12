Diebe lassen sich einschließen

Ditzingen (p). Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Samstag in einer Gaststätte in der Schuckertstraße in Ditzingen einschließen lassen. Nachdem die Gaststätte leer war, wurde die Innentür mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Hier brachen die Täter laut Angaben der Polizei drei Spielautomaten auf. Außerdem nahmen sie aus dem Geldbeutel der Bedienungen Bargeld mit. Insgesamt wurden mehrere Tausend Euro gestohlen. Anschließend verließen die Täter die Gaststätte im hinteren Bereich über das Fenster. Der entstandene Schaden wird auf circa 3000 Euro beziffert.