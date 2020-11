Diebe haben es auf Dreiräder abgesehen

Niefern-Öschelbronn (p). Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag die Gartenhütte des Kindergartens Sausewind in Niefern aufgebrochen. Aus der Hütte stahlen sie drei rote Dreiräder der Marke Winter. Zeugen konnten fünf bis sechs Jugendliche im Alter von circa 15 bis 17 Jahren feststellen, die auf diesen Dreirädern unterwegs waren. Vier der Personen waren dunkelhaarig und lockig und alle dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 72 33 / 33 99.