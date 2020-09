Drucken Kornwestheim (p). Über eine zuvor aufgehebelte Tür verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 3.30 und 3.45 Uhr Zugang zu einer Gaststätte, die sich in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim befindet. Im Lokal gelangten die Unbekannten auf... »