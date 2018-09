Dieb kommt durch gekipptes Fenster

Lomersheim (p). Bargeld, Schmuck sowie einen Beamer im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hörnlestraße in Lomersheim erbeutet. Nach den Feststellungen der Polizei war der Unbekannte zwischen 23 Uhr und 2 Uhr über ein gekipptes Küchenfenster gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Im Inneren durchsuchte er mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Nachdem er das Diebesgut an sich gebracht hatte, verließ er die Wohnung vermutlich über die Hauseingangstür.