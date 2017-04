Lienzingen (p). Eine Spielkonsole der Marke Sony im Wert von über 450 Euro hat ein Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in der Neuwiesenstraße in Lienzingen erbeutet. Der Unbekannte stieg zwischen 1.30 und 7.15 Uhr über das Fallrohr

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen