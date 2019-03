Kornwestheim (p). Diebesbeute im Wert mehrerer Tausend Euro ist Einbrechern in die Hände gefallen, die am Mittwochabend ein Wohnhaus in der Bolzstraße in Kornwestheim heimsuchten. Die Täter hebelten zwischen 18.30 und 21.30 Uhr die Eingangstür des Gebäudes auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertvollem. Dabei ließen sie Geld, Schmuck und Fahrzeugpapiere mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 54 / 131 30 entgegen.