Die Spülmaschine fängt Feuer

Ditzingen (p). Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in die Hausgasse in Ditzingen ausgerückt. Im Erdgeschoss einer dortigen Doppelhaushälfte war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Spülmaschine in Brand geraten. Nach Informationen der Polizei brachte die Freiwillige Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle. Die Flammen griffen nicht auf das Gebäude über. Lediglich die Arbeitsplatte der Küche wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr belüftete das Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden ist gering.