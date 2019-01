Drucken Vaihingen (p). Nach einem Unfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr in der Franckstraße in Vaihingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Vaihingen Zeugen. Während eine 52 Jahre alte Ford-Lenkerin die Franckstraße in Richtung Hans-Krieg-Straße befuhr, wollte... »