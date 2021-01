Drucken Pforzheim (p). 15 Fahrverbote und etliche Anzeigen sind die Bilanz einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim auf der Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim am Donnerstag. Die Messung erfolgte in einem unfallbelasteten Bereich, in dem Geschwindigkeiten für Pkw... »