Drucken Mysteriöse Verletzungen Bietigheim-Bissingen (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht unter Telefon 0 71 42 / 40 50 dringend Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Bahnhofstraße und der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen etwas Verdächtiges beobachtet haben.... »