Gemmrigheim (p). In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Silcherstraße in Gemmrigheim zugeschlagen und einen Pkw geklaut. Der weiße VW Caddy mit Vaihinger Kennzeichen (VAI-) hatte an der Ecke zur Forststraße gestanden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim Telefon 0 71 43 / 89 10 60, in Verbindung zu setzen.