Wie kommt man mit einem Kinderwagen in die Sitzungsräume des Vaihinger Rathauses? Eigentlich gar nicht. Es sei denn, man hat tatkräftige Hilfe. Die bekam in dieser Woche die Stadträtin Susanne Schwarz-Zeeb (Bündnis 90/Die Grünen), als sie mit Enkelin Anna zur gemeinsamen Pressekonferenz der Vaihinger Stadtratsfraktionen mit dem Thema Bürgerentscheid wollte. Eberhard Zucker (Freie Wähler) und Eberhard Berg (SPD) packten mit an und transportieren den Kinderwagen über die Treppen. Die kleine Anna (ein Jahr alt) ertrug dann auch die Ausführungen zum Enßle-Areal klaglos. Ihr genügte eine Brezel, an der sie nach dem Schläfchen vergnügt kaute. Foto: Arning