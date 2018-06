Bietigheim-Bissingen (p). Die Scheiben an einer Bushaltestelle in der Löchgauer Straße in Bietigheim-Bissingen sind in der Nacht zum Sonntag durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen worden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, in Verbindung.