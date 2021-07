Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Zwei Motorradfahrer haben sich am Mittwochabend gegen 20.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der K 1671 in die B 27 am Ortseingang von Bietigheim-Bissingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 17-Jähriger war auf der Kreisstraße... »