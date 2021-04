Brutaler Fall von Tierquälerei

Besigheim (p). Einen besonders brutalen Fall des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu bearbeiten. In der Nacht zum Freitag haben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Gartengrundstück an der Enz in der Verlängerung der Kronenstraße verschafft und von dort zwei Lämmer gestohlen. In der Nacht zum Sonntag suchten sie das Grundstück erneut auf, nahmen ein Schaf, ein weiteres Lamm sowie 19 Hühner und einen Hahn mit.

Am Sonntagvormittag machte der Besitzer der Tiere dann eine schlimme Entdeckung: Mit einer vorgefundenen Axt waren die Hühner und der Hahn außerhalb des Grundstücks geköpft und anschließend in die Enz geworfen worden. Das Schaf und ein Lamm wurden ebenfalls tot in der Enz gefunden. Die Täter hatten den Tieren die Beine zusammengebunden und sie dann ertränkt.

Die Motivation der Unbekannten ist noch völlig unklar. Personen, die in der Nacht zum Freitag oder in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Enz und der Brücke zur Kronenstraße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des oder der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, Telefon 0 71 42 / 40 50, zu melden.