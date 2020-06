Brummi-Fahrer schlägt zu

Vaihingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 12.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Parkplatz eines Fachhandels für Tiernahrung in der Einsteinstraße in Vaihingen beobachtet haben.