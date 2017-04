Brandstiftungen in Bönnigheim?

Bönnigheim (p) Wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Bietigheim-Bissingen gegen einen noch unbekannten Täter, der in den vergangenen zwei Tagen in Bönnigheim sein Unwesen getrieben hat. Auf unbekannte Weise setzte der Unbekannte in der Schloßstraße am Dienstag zwischen 17.40 und 18 Uhr eine Holztafel im Eingangsbereich der Musikschule in Brand, die laut Polizeibericht durch einen aufmerksamen Zeugen schnell gelöscht werden konnte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere Personen im Gebäude, die aber nicht verletzt wurden.

Wie Ermittlungen ergaben, hatte der Sperrmüllhaufen bereits am Vortag gebrannt

In der nahegelegenen Kirchstraße kam es gegen 21.10 Uhr erneut zu einem Brand, bei dem am Straßenrand abgestellter Sperrmüll mutmaßlich durch denselben Täter angezündet worden war. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch Anwohner gelöscht worden. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es bereits am Vortag in der Kirchstraße zur selben Uhrzeit schon einmal brannte und eine Anwohnerin einen Teil des Sperrmüllhaufens selbstständig löschte. In diesem Fall wurde weder die Feuerwehr noch die Polizei alarmiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 4050 zu melden.