Brandalarm im Seniorenstift

Marbach (p). Die Freiwillige Feuerwehr Marbach hat sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr mit 24 Wehrleuten und vier Fahrzeugen in der Steigäckerstraße in Marbach im Einsatz befunden. Eine Bewohnerin des Seniorenstifts hatte einen Wasserkocher auf den Herd gestellt, hierbei jedoch wohl nicht bemerkt, dass die Herdplatte noch heiß war. Der Kunststoffsockel des Geräts begann zu schmelzen und es entstand Rauch. Ein Feuer entwickelte sich jedoch nicht. Die Einsatzkräfte belüfteten die betroffene Wohnung. Verletzt wurde niemand. Der Schaden blieb gering.