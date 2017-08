Brand nach Schweißen

Unterriexingen (p). Gegen 11.50 Uhr ist gestern die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten zu Löscharbeiten in der Industriestraße in Unterriexingen ausgerückt. Mutmaßlich durch das Schweißen von Bitumenbahnen kam es zu einer Brandentwicklung auf dem Dach eines Firmengebäudes. Wie die Polizei mitteilt, wurde durch das Feuer die Unterkonstruktion des Daches beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.