Ludwigsdburg (p). Die Feuerwehr Ludwigsburg befand sich am Montag gegen 22.15 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten in der Straße „Am Zuckerberg“ in Ludwigsburg im Einsatz. Vermutlich geriet Speiseöl, das in einem Topf erhitzt wurde, in Brand. Das Feuer griff auf die über dem Herd sitzende Dunstabzugshaube über und beschädigte auch das Küchenmobiliar.