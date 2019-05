BMW X5 geklaut

Korntal-Münchingen (p). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 189, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können, der am Montag zwischen 1 und 7.30 Uhr in der Neuhaldenstraße in Korntal verübt wurde. Der mit