BMW steht in Vollbrand

Ditzingen (p). Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Freitag gegen 0.20 Uhr in der Schuckertstraße in Ditzingen zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Insgesamt 21 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ditzingen rückten daraufhin mit vier Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand auf einem Schotterparkplatz ein abgestellter BMW bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte schließlich das Feuer löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt.