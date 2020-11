Blonde Frau haut nach Unfall ab

Bietigheim-Bissingen (p). Bereits am Donnerstag gegen 7.30 Uhr ist es in der Holzgartenstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 15-jähriges Mädchen leichte Verletzungen davontrug. Das Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad zusammen mit einer Freundin die Straße in Richtung Hallenbad, als die beiden im Bereich des Viadukts von einer weiteren Radfahrerin überholt wurden. Hierbei kam es zu einer Berührung am Lenker, sodass die 15-Jährige stürzte und sich diverse Prellungen zuzog. Außerdem entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die überholende Fahrradfahrerin blieb zwar kurz stehen, entfernte sich dann aber im weiteren Verlauf nach einem Wortgefecht unerlaubt von der Unfallstelle. Die flüchtige Radfahrerin wird als circa 40 bis 50 Jahre alt mit sportlicher Figur beschrieben. Sie hatte blonde, schulterlange Haare, trug eine Sporthose, Fahrradhelm und eine blaue Jacke. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bietigheim-Bissingen, Telefonnummer 0 71 42 / 40 50, zu melden.

Pedelec-Fahrer übersehen

Asperg (p). Eine schwerverletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge und 700 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14.10 Uhr in Asperg ereignet hat. Ein 64-jähriger VW-Lenker befuhr die Neckarstraße in Fahrtrichtung Filsstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er einen 39-jährigen Pedelec-Fahrer, weshalb es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der 39-Jährige kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallaufnahme waren zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kornwestheim sowie eine Besatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg eingesetzt.

E-Mountainbike gestohlen

Ludwigsburg (p). In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf dem Marktplatz in Ludwigsburg ein anthrazitfarbenes E-Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war durch ein Schloss an einem Geländer gesichert, das durch unbekannte Täte beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefon 0 71 41 /18 53 53 zu wenden.

Auto prallt gegen Baum

Mühlacker (p). Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag gegen 14.50 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem Fiat auf der B 10 von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war von Enzberg kommend in Richtung Mühlacker unterwegs, als der Pkw ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte. Die 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B 10 musste zeitweise gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr, war das Polizeirevier Mühlacker mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort.