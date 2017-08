Bitumen an die Wand geschmiert

Sachsenheim (p). Unbekannte Vandalen haben am Wochenende eine Sporthalle in der Oberriexinger Straße in Sachsenheim beschädigt und dabei einen Schaden in Höhe von 500 Euro angerichtet. Die Täter öffneten einen Bitumeneimer und schmierten mit dem Inhalt die Buchstaben „ACAB“ an eine Wand des Gebäudes. Außerdem beschädigten sie eine Bitumenbahn auf dem Dach, indem sie vermutlich eine zuvor abgerissene Stange des dortigen Lastenaufzugs hinauf warfen. Zeugen melden sich bitte beim Polizeiposten Sachsenheim unter Telefon 071 47 / 27 40 60.