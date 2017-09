Biss am Bahnhof: Polizei sucht Hundebesitzer

Vaihingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 07042/941-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr am Bahnhof in Vaihingen ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich ein bislang unbekannter Mann zusammen mit seinem angeleinten Hund auf dem Busbahnsteig auf. Als ein neunjähriger Junge an ihnen vorbeilief, sprang der Hund wohl plötzlich an dem Jungen hoch und biss ihn unvermittelt in den Oberschenkel. Hierbei zog sich der Bub leichte Verletzungen zu, die in der Folge ärztlich versorgt werden mussten. Nach dem Biss stieg der Neunjährige in einen Bus ein und fuhr davon. Der Unbekannte blieb am Busbahnsteig zurück. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln, der dunkle kurze Haare hat. Darüber hinaus trug er eine dunkle Hose und eine schwarze Weste, die einer Schutzweste ähnelt. Bei dem Hund könnte es sich laut Polizeibericht eventuell um einen kleinen Rehpinscher mit schwarz-braunem Kurzhaar gehandelt haben, der an einer schwarzen Leine angeleint war.