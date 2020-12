Freudental (p). Nach einem Einbruch, der am Montag gegen 3 Uhr in der Pforzheimer Straße in Freudental verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangte ein noch unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Tankstelle. Dort stahl er Zigaretten sowie Bier und löste obendrein noch einen Alarm aus, worauf die Polizei verständigt wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Täter mit seiner Beute bereits geflüchtet.