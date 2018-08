Beziehungsstreit eskaliert

Ludwigsburg (p). Am Dienstagabend gegen 23 Uhr beobachteten Zeugen in der Königinallee in Ludwigsburg einen vermeintlichen Beziehungsstreit, der schließlich eskalierte. Eine 28 Jahre alte Frau und ein 22-jähriger Mann stritten sich aus noch ungeklärter Ursache. Im Zuge