Bewohnerin stört den Einbrecher

Ludwigsburg (p). Am Dienstag hat gegen 18.55 Uhr ein bislang unbekannter Täter in der Calwer Straße in Ludwigsburg-Eglosheim versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Beim Versuch eine rückwärtige Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, wurde der Unbekannte durch eine Bewohnerin, die sich in der Erdgeschosswohnung des Hauses aufhielt, gestört. Hierauf flüchtete er und ließ von seinem weiteren Vorhaben ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierte Polizei verlief ohne Ergebnis.