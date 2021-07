Betrunkener greift Polizisten an

Horrheim (p). Mit einem renitenten Zeitgenossen haben es Polizeibeamte am Dienstabend in Horrheim zu tun bekommen. Gegen 22.50 Uhr war ein heftiger Streit zwischen einem 34-Jährigen und dessen Bruder gemeldet worden. Nachdem zwei Streifenbesatzungen vor Ort eingetroffen waren, trafen sie den Bruder vor dem Haus an, während sich der 34-Jährige in seine Wohnung zurückgezogen hatte. Als die Polizisten im Hausflur mit seiner Ehefrau sprachen, kam der 34-Jährige plötzlich auf sie zu und griff einen der Beamten an. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt. Die Nacht musste der deutlich angetrunkene Mann in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.