Betrunkener Fahrer kollidiert mit Streifenwagen

Sersheim (p). Auf der Horrheimer Straße in Sersheim hat sich heute Morgen gegen 3.47 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 31-jähriger VW-Golf-Fahrer fuhr aus Sersheim kommend in Fahrtrichtung Horrheim. Auf Höhe des Sportzentrums kollidierte er mit einem Funkstreifenwagen des Polizeireviers Vaihingen, welcher im Zuge eines

Polizeieinsatzes beim Trecker Treck auf dem Gelände des Sersheimer Sportvereins auf der Horrheimer Straße mit eingeschaltetem Blaulicht abgestellt war. Durch den Zusammenprall wurde der Funkstreifenwagen auf ein weiteres Polizeifahrzeug aufgeschoben. Ein Polizeibeamter, welcher sich unmittelbar im Bereich der Fahrzeuge aufhielt, wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an allen Fahrzeugen wird auf circa 28000 Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher konnte Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Golf-Fahrers wurde sichergestellt.