Betrunken auf der B 10 Richtung Vaihingen

Drucken Sachsenheim (p). Polizeigewahrsam für alkoholisierten 32-Jährigen: Der Mann hatte am Dienstag in einer Bar in der Hauptstraße in Sachsenheim die Gäste und zu guter Letzt auch hinzugerufene Polizeibeamte mehrfach beleidigt. Der Mann war alkoholisiert und begann ab... »