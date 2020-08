Kornwestheim (p). Einem betrügerischen Rohrreiniger ist eine Frau in Kornwestheim am Dienstagabend aufgesessen. Nachdem das Wasser in der Badewanne nicht mehr abgelaufen war, suchte sie im Internet nach einem Rohrreinigungsservice. Wenig später kam ein Monteur vorbei, war zweieinhalb Stunden bei der Arbeit und verlangte dafür über 1800 Euro. Dabei berechnete er am Dienstag sogar einen „Sonntagszuschlag“. Die verblüffte Frau bezahlte direkt per EC-Karte.