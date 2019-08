Betrüger unterwegs

Pforzheim (p). Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt vor angeblichen Kaminreparateuren. Am Dienstag hätten in der Nordstadt Pforzheims selbige ihr Unwesen getrieben. Zunächst klingelten zwei 35 bis 40 Jahre alte, wie Zimmerleute gekleidete, Männer an einem Anwesen und gaben