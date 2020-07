Beschimpfungen in Unterriexingen

UNterriexingen (p). Wüste und lautstarke Beschimpfungen musste sich am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ein junger Mann gefallen lassen, der in der Großsachsenheimer Straße in Unterriexingen unterwegs war. Der noch unbekannte Täter ist 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kahlköpfig. Zur Tatzeit trug er einen Dreitage-Bart und war bekleidet mit hellgrauen Shorts, einen beigefarbenem T-Shirt. Mehrere Passanten sollen auf die Beleidigungen aufmerksam geworden sein. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 941-0, zu melden.