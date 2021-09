Beim Wenden Auto übersehen

Korntal-Münchingen (p). Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit kam es am Montag gegen 7.45 Uhr bei einem Wendevorgang auf der Bundesstraße 10 bei Korntal-Münchingen in Fahrtrichtung Vaihingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 69 Jahre alter Opel-Fahrer wollte das Ende der Mittelschutzplanke zum Wenden nutzen und übersah mutmaßlich den 30-jährigen Fahrer eines Mercedes. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge und der Mercedes wurde dabei durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht. Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt.