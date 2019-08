Horrheim (p). Ein 28-Jähriger parkte seinen Opel Vivaro am Freitag gegen 7.25 Uhr in der Florianstraße in Horrheim vom linken Fahrbahnrand auf einen Firmenparkplatz um. Hierbei übersah er mutmaßlich einen von hinten anfahrenden 48-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde verletzt und durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.