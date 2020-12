Ölbronn-Dürrn (red). Spaziergänger haben in einem Wald bei Ölbronn-Dürrn in der Nähe des Aalkistensees ein lebloses Ehepaar gefunden. Der 55 Jahre alte Mann starb am Samstag im Krankenhaus, die 52 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend im Krankenhaus verstorben.

