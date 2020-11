Petra Guddat gelang kürzlich dieses Foto einer Schlange auf dem neuen Vaihinger Radweg. Keine Panik! Es handelt sich um eine für uns Menschen ungefährliche Schlingnatter. Es ist eher so, dass von uns Menschen und unseren Fahrzeugen Gefahr für das seltene und geschützte Reptil ausgeht. Das Vorkommen der Schlingnatter war schon beim Bau des Radwegs bekannt, sie wurde in der Bauphase, wie auch die Eidechsen, zu ihrem eigenen Schutz vergrämt. Nun kommt sie wieder, vermutlich zum Aufwärmen, und darf per Gesetz nicht gestört werden. Mehr zur Schlingnatter gab es schon vor einigen Jahren in der VKZ-Serie Phänomene der Natur hier https://www.vkz.de/serien/phaenomene-der-natur/kw-33-die-schlingnatter. (sr)