Sachsenheim (p). Vermutlich beim Rechtsabbiegen hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Mauer eines Firmengeländes in der Konrad-Zuse-Straße in Großsachsenheim beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer muss am Dienstag zwischen 16 und 16.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Vaihingen melden.