Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Freitag in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr einen im Parkhaus Kaufland in Bietigheim-Bissingen abgestellten Wagen beschädigt. An dem VW Polo, der auf der Ebene 0 geparkt... »