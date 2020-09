Beide wollen Grün gehabt haben

Bietigheim-Bissingen (p). Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag um 22.10 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 18-jährige Fahrer eines Skoda auf der Bahnhofstraße aus Richtung Bissingen kommend in Richtung Stuttgarter Straße. An der ampelgeregelten Einmündung zur Stuttgarter Straße fuhr er nach eigenen Angaben bei Grün in den Einmündungsbereich ein. Zur selben Zeit fuhr eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte und fuhr – ebenfalls nach eigenen Angaben – bei Grün ein, sodass es zur Kollision kam. Da beide Unfallbeteiligte angaben, bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein, sucht die Polizei Bietigheim-Bissingen unter Telefon 0 71 42 / 40 50 Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können.